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15:51   29 Августа 2019
Весь мир

Младшая дочь Обамы стала студенткой Мичиганского университета

Младшая дочь Обамы стала студенткой Мичиганского университета

Младшая дочка бывшего президента США Барака Обамы – Наташа Обама, которую все привыкли называть Саша, весной закончившая школу, поступила в Мичиганский университет и на следующей неделе приступит к занятиям.

Об этом в четверг сообщает информационное агентство News.ru, отмечая, что Сашу уже видели в кампусе учебного заведения в сопровождении сотрудников Секретной службы.

В отличие от старшей сестры – Малии – которая после окончания школы взяла свободный от учебы год, Саша поступила в вуз сразу.

При этом, как отмечает издание The Detroit News, в университете не подтвердили и не опровергли информацию о поступлении дочери экс-президента США.

«Мы не можем подтвердить зачисление кого-либо из студентов», - объяснил журналистам пресс-секретарь вуза Рик Фицджеральд.

 

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Автор: Александр Люблинский
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