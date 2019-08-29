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Политологи предрекли Украине потерю Донбасса и волнения радикалов

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 Болтон посетил в Минске мемориал жертвам гетто «Яма»

Болтон посетил в Минске мемориал жертвам гетто «Яма»
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15:33   29 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Болтон посетил в Минске мемориал жертвам гетто «Яма»

Болтон посетил в Минске мемориал жертвам гетто «Яма»

Пресс-секретарь посольства США в Белоруссии в четверг, 29 августа, сообщил, что советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон посетил мемориал «Яма», где 2 марта 1942 года нацисты расстреляли около пяти тысяч узников минского гетто. По его словам, Болтон отдал дань памяти погибшим в трагедии и тем американцам, кто выжил или потерял родных во время Холокоста в республике.

Советник президента США по национальной безопасности также планирует побеседовать в Минске с белорусским лидером Лукашенко и министром иностранных дел Макеем. Предварительно, обсудят белорусско-американский диалог и региональную безопасность.

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Автор: Анатолий Кубарев
#минск #общество #болтон #мемориал

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