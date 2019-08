Болтон посетил в Минске мемориал жертвам гетто «Яма»

Пресс-секретарь посольства США в Белоруссии в четверг, 29 августа, сообщил, что советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон посетил мемориал «Яма», где 2 марта 1942 года нацисты расстреляли около пяти тысяч узников минского гетто. По его словам, Болтон отдал дань памяти погибшим в трагедии и тем американцам, кто выжил или потерял родных во время Холокоста в республике.

U.S. National Security Advisor John Bolton visited the Yama memorial, dedicated to the Minsk Ghetto prisoners executed on March 2, 1942. Advisor Bolton paid respects to the victims of the tragedy and those Americans who survived or lost family during the Holocaust in Belarus. pic.twitter.com/ukCQWgJeMU