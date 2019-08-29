Оставшиеся в живых идлибские террористы бегут в Тунис после атак РФ и САР

Выжившие после ударов ВКС РФ и САР радикалы бегут в Тунис. Об этом 29 августа сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным СМИ, несмотря на огромный урон после атак России и Сирии, террористы восполняют потери и стягивают к линии соприкосновения новые бандгруппы. При этом стало очевидно, что большая часть идлибиских группировок состоит из иностранных наемников.

Количество ликвидированных боевиков за текущий месяц на северо-западе САР после наступления сирийской армии и ВКС РФ возросло в несколько раз. ФАН отмечает, что за это время также неоднократно сообщалось о приехавших из-за рубежа в Сирию радикалах.

Например, ранее сообщалось, что тунисский боевик Абу Мусаба Аль-Туниси, участвовавший в столкновениях на стороне радикалов, а также турецкий террорист Халид Аль-Тюрки, управляющий «джихад-мобилем», были уничтожены.

При этом Тунис — скромный по площади и количеству населения — является одно из главных стран-поставщиков, высылающей новых бойцов в террористические объединения, в том числе в запрещенные в РФ организации «Исламское государство» и и «Джебхат ан-Нусру».

Кроме этого, большинством главарей бандформирований являются именно выходцы из Туниса. Немало наемников из этого североафриканского государства действовали и в Ираке. Однако в обеих странах террористы понесли уже почти окончательное поражение. Значит, многие боевики захотят вернуться на родину, утаскивая тех, кто остался жив, чтобы потом сформировать новые образования уже в родной стране.

После территориального уничтожения ИГИЛ в САР и Ираке в 2017 году поток исламистов, бегущих в Тунис, начал расти и с тех пор не иссякал. Очевидно, что после окончательного уничтожения запрещенной в РФ «Аль-Каиды» в Идлибе, беглецов станет еще больше. И без того нестабильный Тунис попадет под еще более серьезную угрозу. Напомним, в стране не прекращались теракты с начала так называемой «Арабской весны». Так, в 2015 году террористы убили 27 мирных жителей на пляже курортного города Сус.

Вернувшиеся на родину озлобленные радикалы, выгнанные из Сирии авиаударами ВКС РФ, скорее всего, выберут новую мишень, которой станут российские туристы.