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15:29   29 Августа 2019
Россия

Путин в разговоре с Меркель отметил важность подготовки к встрече «нормандской четверки»

Путин в разговоре с Меркель отметил важность подготовки к встрече «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель подчеркнул важность серьезной подготовки к саммиту нормандской четверки для выхода на позитивные результаты. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в четверг, 29 августа. 

Отмечается, что Путин и Меркель заявили о безальтернативности минского «Комплекса мер» как основы урегулирования на Украине. Стороны также выразили общий настрой на продолжение работы в рамках «нормандского формата», включая линию помощников глав РФ, ФРГ, Франции и Украины.

«В этом контексте подчеркнута необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в этом формате в 2015 и 2016 годы», — отмечает пресс-служба.

Нормандский формат переговоров предусматривает обсуждение конфликта на Украине четырьмя странами: Россией, Германией, Францией и Украиной. 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #украина #меркель

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