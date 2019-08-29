Путин в разговоре с Меркель отметил важность подготовки к встрече «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель подчеркнул важность серьезной подготовки к саммиту нормандской четверки для выхода на позитивные результаты. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в четверг, 29 августа.

Отмечается, что Путин и Меркель заявили о безальтернативности минского «Комплекса мер» как основы урегулирования на Украине. Стороны также выразили общий настрой на продолжение работы в рамках «нормандского формата», включая линию помощников глав РФ, ФРГ, Франции и Украины.

«В этом контексте подчеркнута необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в этом формате в 2015 и 2016 годы», — отмечает пресс-служба.

Нормандский формат переговоров предусматривает обсуждение конфликта на Украине четырьмя странами: Россией, Германией, Францией и Украиной.