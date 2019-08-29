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15:25   29 Августа 2019
Россия

Более 16,5 миллионов школьников сядут за парты в 2019 году

Более 16,5 миллионов школьников сядут за парты в 2019 году

Около 16,5 миллионов школьников сядут за парты в 2019 году. Это примерно на миллион больше, чем годом ранее, сообщили в министерстве просвещения. Из них два миллиона — первоклашки.

По всей стране идет работа по повышению доступности и качества образовательной среды в рамках нацпроекта «Образование». Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры в селах и небольших городах. Кроме того, по всей стране заработают более двух тысяч «точек роста» — центров образования гуманитарного и цифрового профилей.

«Это школы, переоснащенные по передовым технологиям», — пояснила глава Минпросвещения Ольга Васильева.

Ранее пресс-секретарь министерства просвещения РФ Андрей Емельянов отметил, что ведомство не будет давать регионам рекомендации, в какой день проводить линейку для школьников. Каждый регион определит дату праздника самостоятельно.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #образование #школы

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