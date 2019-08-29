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 Беглов и Дрозденко подписали договор о создании единой информационной среды

Беглов и Дрозденко подписали договор о создании единой информационной среды
Политологи предрекли Украине потерю Донбасса и волнения радикалов

Политологи предрекли Украине потерю Донбасса и волнения радикалов

 Болтон посетил в Минске мемориал жертвам гетто «Яма»

Болтон посетил в Минске мемориал жертвам гетто «Яма»
Яшин получил 10 суток ареста за призывы к незаконному митингу 3 августа

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США бросили Тунис на произвол судьбы

15:06   29 Августа 2019
Политика

Переговоры Лукашенко и Болтона стартовали в Минске

Переговоры Лукашенко и Болтона стартовали в Минске

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 29 августа, во Дворце Независимости в Минске впервые проводят переговоры. 

Ранее сообщалось, что Болтон прибыл в столицу Белоруссии. Там, как сообщает МИД республики, он должен с руководством страны обсудить вопросы региональной безопасности и укрепления дипломатических отношений. По данным ведомства, стороны также обсудят вопросы двусторонних отношений.

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Автор: Алла Ларионова

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