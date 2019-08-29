Переговоры Лукашенко и Болтона стартовали в Минске

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 29 августа, во Дворце Независимости в Минске впервые проводят переговоры.

Ранее сообщалось, что Болтон прибыл в столицу Белоруссии. Там, как сообщает МИД республики, он должен с руководством страны обсудить вопросы региональной безопасности и укрепления дипломатических отношений. По данным ведомства, стороны также обсудят вопросы двусторонних отношений.