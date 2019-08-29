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14:55   29 Августа 2019
Россия

Банк «Санкт-Петербург» выделил деньги на достройку жилья ГК «Город»

Банк «Санкт-Петербург» выделил деньги на достройку жилья ГК «Город»

Представитель банка «Санкт-Петербург» в четверг, 29 августа, сообщил, что банк выделил около 6,5 миллиарда рублей для завершения строительства проблемных объектов обанкротившихся структур ГК «Город». По его словам, с сентября 2016 года банк финансово поддерживал завершение строительства проблемных объектов обанкротившихся структур ГК «Город» в Петербурге​​​.

Предварительно, выделенные деньги потратят на достройку жилья общей площадью 430 тысяч квадратных метров — почти шесть тысяч квартир в 13 домах и 2220 машиномест в паркингах.

«29 августа сдали в эксплуатацию последний корпус проблемного ЖК «Прибалтийский»»,  — отметили в банке. 

Председатель правления банка Александр Савельев добавил, что с изменениями, которые уже сегодня внесли в систему регулирования строительной отрасли, подобные проблемы больше не возникнут.

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Автор: Анатолий Кубарев
#санкт-петербург #жилье #банк #достройка

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