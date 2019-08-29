Испытания модернизированного вертолета Ми-35П начались в России

Модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-35П проходит типовые испытания. Он участвует в летной программе авиасалона МАКС-2019. Испытания, которые проходят на предприятии «Роствертол», планируется закончить до конца 2019 года.

Ми-35П отличается повышенными летно-техническими характеристиками. «Росвертол» намерен запустить серийное производство этих вертолетов для поставок в страны Африки и Азии. Усовершенствованный Ми-35П получил возможность автоматического сопровождения целей, а также новый цифровой пилотажный комплекс.

Вертолет оборудован модернизированными пилотажно-навигационными приборами, цветной телевизионной камерой и лазерным дальномером.