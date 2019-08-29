Бывший президент Польши заявил, что США больше не являются «империей добра»

Экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенска обратился с посланием к президенту США Дональду Трампу, заявив, что мир нуждается в лидере не только в военных и экономических вопросах, но и в морально-политическом плане.

Свое мнение Валенска высказал в интервью изданию Rzeczpospolita.

По его словам, Штаты, которые на протяжении многих лет вели за собой мир, были «империей добра», к настоящему времени утратили позиции мирового лидера. При этом бывший президент добавил, что в военном отношении США еще сохраняют некоторое преимущество, а также «еще немного доминируют» в экономическом отношении, но морально-политические позиции ими полностью утрачены.

«Президент Трамп, я призываю вас восстановить позиции мирового лидера для США. Миру нужно лидерство, лидерство США. Морально-политическое, а не только экономическое и военное. Это мое послание нашим американским друзьям и самому президенту Трампу», - подчеркнул Лех Валенска, отвечая журналистам на просьбу прокомментировать предстоящий приезд американского лидера в Польшу.

Напомним: в Польше с 31 августа по 2 сентября пройдет ряд торжественных мероприятий, посвященных 80-летней годовщине начала Второй мировой войны. На памятные мероприятия прибудут президенты США и Франции, канцлер Германии и другие мировые лидеры – в общей сложности подтверждено участие 20 глав государств.