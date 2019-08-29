Инженерные войска в ходе учений впервые применили cверхтяжелый паром
Инженерные войска впервые во время учений применили сверхтяжелый паром и перспективный катер. Маневры проводятся на Волге в Сызрани — там оборудована паромная переправа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Инженерные войска в ходе спецучений впервые применили сверхтяжелый паром и инженерно-разведывательный катер на воздушной подушке ИРК», — сообщили в министерстве.
Катер является перспективной разработкой и уже прошел испытания. Вскоре его примут на вооружение. 720-ти тонный паром использовали для переброски тяжелой техники. Он способен вместить 40 грузовиков.
Кроме того, во время учений паромы буксировались современными буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ.
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии #ВалерийГерасимов прибыл на полигон Октябрьский в Самарской области, где проходит комплекс спецучений по видам всестороннего обеспечения войск и сил https://t.co/qSUwTJ1BzO #Центр2019 #СКШУ #Спецучения #ЦВО #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/vZta0Kjc9g— Минобороны России (@mod_russia) August 29, 2019