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14:52   29 Августа 2019
Россия

Инженерные войска в ходе учений впервые применили cверхтяжелый паром

Инженерные войска в ходе учений впервые применили cверхтяжелый паром

Инженерные войска впервые во время учений применили сверхтяжелый паром и перспективный катер. Маневры проводятся на Волге в Сызрани — там оборудована паромная переправа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Инженерные войска в ходе спецучений впервые применили сверхтяжелый паром и инженерно-разведывательный катер на воздушной подушке ИРК», — сообщили в министерстве.

Катер является перспективной разработкой и уже прошел испытания. Вскоре его примут на вооружение. 720-ти тонный паром использовали для переброски тяжелой техники. Он способен вместить 40 грузовиков.

Кроме того, во время учений паромы буксировались современными буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#учения #цво #волга

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