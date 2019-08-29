Инженерные войска в ходе учений впервые применили cверхтяжелый паром

Инженерные войска впервые во время учений применили сверхтяжелый паром и перспективный катер. Маневры проводятся на Волге в Сызрани — там оборудована паромная переправа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Инженерные войска в ходе спецучений впервые применили сверхтяжелый паром и инженерно-разведывательный катер на воздушной подушке ИРК», — сообщили в министерстве.

Катер является перспективной разработкой и уже прошел испытания. Вскоре его примут на вооружение. 720-ти тонный паром использовали для переброски тяжелой техники. Он способен вместить 40 грузовиков.

Кроме того, во время учений паромы буксировались современными буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ.