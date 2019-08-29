США потратят 335 миллионов долларов на «развитие демократии» в Тунисе

Денежную помощь Тунису в размере 335 миллионов долларов в течение пяти лет выделит Агентство США по международному развитию (USAID), передает ФБА «Экономика сегодня». Отмечается, что это делается для поддержки демократического перехода.

Эти средства пойдут на реализацию проектов, поощряющих частную инициативу и создающих новые возможности трудоустройства для молодого населения страны. Кроме того, они должны способствовать демократическим преобразованиям в Тунисе.

Считается, что именно в этой африканской стране началась волна восстаний «арабской весны», которые свергли ряд режимов в Северной Африке на Ближнем Востоке.

Ранее в Госдуме РФ отметили, что Вашингтон действует грубо и деструктивно, продолжая вмешиваться в дела других стран.