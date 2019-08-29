Крым и САР подписали соглашение о сотрудничестве по морскому транспорту

Представитель сирийского министерства транспорта в четверг, 29 августа, сообщил, что Крым и ведомство подписали соглашение о сотрудничестве в сфере морского транспорта. По его словам, вице-премьер полуострова Георгий Мурадов встретился и министром транспорта САР Али Хамудом в рамках визита крымской делегации на 61-ю международную выставку в Дамаске​​​.

Стороны обсудили активизацию коммерческого и экономического сотрудничества между Крымом и Сирией, в частности, затронули налаживание морского сообщения между портами, передает РИА Новости. Соглашение подписали генеральный директор порта Латакии Амджад Сулейман и гендиректор «Крымских морских портов» Сергей Квасов.

Соглашение поможет развить морское транспортное движение между портами Крыма и САР. Международная выставка в Дамаске проходит с 28 августа по 6 сентября. В Сирию прилетели представители компаний из 38 стран.