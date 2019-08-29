Африка победит санкционное давление США при сотрудничестве с РФ

Африка, сотрудничая с Россией по военно-технической части, сможет противостоять санкционному давлению и угрозам США, сообщает 29 августа ФБК «Экономика сегодня».

Несмотря на многочисленные угрозы от США, большинство африканских стран пока не готовы отказаться от сотрудничества с Россией. Как сообщили в МИД РФ, африканские партнеры противостоят откровенному шантажу, отмечая, что, закупая российскую военную технику, они обеспечивают безопасность страны и суверенитета.

По мнению эксперта Центра исследований проблем безопасности РАН Константина Блохина, американцев бесит успешное взаимодействие Москвы и Пекина в Африке. РФ при выстраивании диалога упирается на военно-политические и торговые средства, а Китай дополняет инфраструктурными проектами и экономическим влиянием.

«Пока США были заняты сотрудничеством с Европой, Азией и Ближним Востоком, Россия серьезно укрепила свои позиции и влияние на других направлениях. И теперь США пытаются через санкции как-то повлиять на эти процессы, причем больше всего американцев беспокоит именно военно-техническое сотрудничество с Москвой», — заявил он.

Другой собеседник ФБК «Экономика сегодня», член экспертного совета офицеров России Александр Перенджиев отметил, что США понимают заинтересованность разных стран в российском вооружении. Дело в том, что по соотношению цены, качества и надежности наши разработки всегда лидировали, отметил эксперт.

По мнению Блохина, санкции США — это инструмент торговой войны, через который они стремятся выиграть глобальную конкуренцию за рынки сбыта и ресурсы. При этом эксперт отмечает, что сейчас такой подход неактуален, ведь у США появились конкуренты — Россия и Китай. Мир из однополярного превратился в многополярный.

«Влияние новых центров силы в Африке и других регионах прекрасно подтверждает смену эпох», — отметил эксперт.

При этом африканские партнеры РФ также поддерживают многополярный мир. В свою очередь, Россия пытается привлечь внимание к решению африканских проблем на обсуждениях в СБ ООН.

Россия помогает укреплять военный потенциал армии и силовых служб ЦАР, помогая обеспечивать мир и безопасность в этой стране. Также при поддержке РФ федеральная власть уже смогла стабилизировать столичный регион.