Политологи предрекли Украине потерю Донбасса и волнения радикалов

Осенью на Украине возможны выступления радикалов, прогнозирует народный депутат Верховной рады 4-7 созывов, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев. Положение нынешнего президента Украины Владимира Зеленского он сравнил с сидением на шпагате.

«Зеленский сегодня сидит на шпагате. С одной стороны, Минские соглашения надо выполнять, а с другой стороны он боится радикалов. К осени возможны серьезные выступления радикалов, особенно когда будет решаться вопросы по земле (непризнанные республики ДНР и ЛНР — прим.ред)», — сказал Царев на пресс-конференции, посвященной первым ста дням Зеленского.

Директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин считает, что Киев ничего не сможет сделать с самопровозглашенными республиками и в конечном итоге их потеряет.

«Донбасс будет отдельным квазигосударством», — предсказал политолог.

В то же время Мухин призвал не недооценивать Зеленского, которому «пока везет».

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин уверен, что решения по Минским соглашениям будут приниматься не в Киеве.

«Что касается первых ста дней, то Зеленский продемонстрировал максимальную и рекордную степень несамостоятельности. Тут не зря упоминался визит на Украину Болтона (советника президента США по вопросам нацбезопасности — прим.ред). Ждать от Зеленского действий по реальному выполнению Минских соглашений бесполезно. За него все будут решать старшие товарищи», — считает Жарихин.

Сегодня состоялось первое рабочее заседание Верховной Рады 9-го созыва. На нем, в частности, был избран новый спикер парламента - им стал председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

На должность министра иностранных дел президент Зеленский предложил экс-посла Украины в Канаде Вадима Пристайко, на пост главы Минобороны — руководителя проектного офиса реформ ведомства Андрея Загороднюка, на должность главы СБУ — руководителя Студии Квартал-95 Ивана Баканова.