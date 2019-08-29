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Политологи предрекли Украине потерю Донбасса и волнения радикалов

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15:54   29 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Политологи предрекли Украине потерю Донбасса и волнения радикалов

Политологи предрекли Украине потерю Донбасса и волнения радикалов

Осенью на Украине возможны выступления радикалов, прогнозирует народный депутат Верховной рады 4-7 созывов, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев. Положение нынешнего президента Украины Владимира Зеленского он сравнил с сидением на шпагате.  

«Зеленский сегодня сидит на шпагате. С одной стороны, Минские соглашения надо выполнять, а с другой стороны он боится радикалов. К осени возможны серьезные выступления радикалов, особенно когда будет решаться вопросы по земле (непризнанные республики ДНР и ЛНР  — прим.ред)», — сказал Царев на пресс-конференции, посвященной первым ста дням Зеленского.   

Директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин считает, что Киев ничего не сможет сделать с самопровозглашенными республиками и в конечном итоге их потеряет. 

«Донбасс будет отдельным квазигосударством», — предсказал политолог.

В то же время Мухин призвал не недооценивать Зеленского, которому «пока везет». 

Политологи предрекли Украине потерю Донбасса и волнения радикалов

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин уверен, что решения по Минским соглашениям будут приниматься не в Киеве. 

«Что касается первых ста дней, то Зеленский продемонстрировал максимальную и рекордную степень несамостоятельности. Тут не зря упоминался визит на Украину Болтона (советника президента США по вопросам нацбезопасности  — прим.ред). Ждать от Зеленского действий по реальному выполнению Минских соглашений бесполезно. За него все будут решать старшие товарищи», — считает Жарихин. 

Сегодня состоялось первое рабочее заседание Верховной Рады 9-го созыва. На нем, в частности, был избран новый спикер парламента  -  им стал председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

На должность министра иностранных дел президент Зеленский предложил экс-посла Украины в Канаде Вадима Пристайко, на пост главы Минобороны — руководителя проектного офиса реформ ведомства  Андрея Загороднюка, на должность главы СБУ —  руководителя Студии Квартал-95 Ивана Баканова.

 

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Автор: Мария Владимирова
#украина #политика #рада #весь мир #зеленский

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