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 Финская Valio изготовит продукты из балтийских водорослей

Финская Valio изготовит продукты из балтийских водорослей
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 Финская Valio изготовит продукты из балтийских водорослей

Финская Valio изготовит продукты из балтийских водорослей
14:17   29 Августа 2019
Весь мир

Финская Valio изготовит продукты из балтийских водорослей

Финская Valio изготовит продукты из балтийских водорослей

Представитель финской компании Valio в четверг, 29 августа, сообщил, что в ассортименте производителя скоро появятся продукты из водорослей Балтийского моря. По его словам, Valio заключила специальное соглашение с финским стартапом Origin by Ocean, который специализируется на переработке балтийских водорослей.

«Здорово участвовать в поддержке финской компании, которая разрабатывает пищевые инновации из водорослей Балтики», — добавили в Valio. 

Директор по исследованиям и разработкам Valio Харри Каллиойнен отметил, что компания в течение десятилетий копила богатый опыт производства продуктов и теперь интересуется новым сырьем. Какие продукты появятся первыми с добавками из балтийских водорослей, производитель не уточнил.

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Автор: Анатолий Кубарев
#финляндия #балтийское море #общество #водоросли

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