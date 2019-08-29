Финская Valio изготовит продукты из балтийских водорослей
Представитель финской компании Valio в четверг, 29 августа, сообщил, что в ассортименте производителя скоро появятся продукты из водорослей Балтийского моря. По его словам, Valio заключила специальное соглашение с финским стартапом Origin by Ocean, который специализируется на переработке балтийских водорослей.
«Здорово участвовать в поддержке финской компании, которая разрабатывает пищевые инновации из водорослей Балтики», — добавили в Valio.
Директор по исследованиям и разработкам Valio Харри Каллиойнен отметил, что компания в течение десятилетий копила богатый опыт производства продуктов и теперь интересуется новым сырьем. Какие продукты появятся первыми с добавками из балтийских водорослей, производитель не уточнил.
Mitä kaikkea Itämeren levästä mahdetaankaan tulevaisuudessa tehdä? Hienoa päästä testaamaan meille aivan uutta raaka-ainetta yhdessä @origin_by Ocean’in kanssa ????????????????#itämeri #innovaatio #ruoka https://t.co/prRqhlVGsz— Valio (@ValioFi) 29 августа 2019 г.