Ополченец ДНР погиб во время боя с украинскими диверсантами

В ночь на 29 августа ополченцы столкнулись с диверсионной группой украинских силовиков. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР. В результате погиб один ополченец, еще трое пропали без вести. По словам представителя ведомства, бой был неравный.

Позже выяснилось, что пропавшие попали в плен к боевикам «Азова»* и их допрашивают «с применением физического насилия».

«Мы требуем от международных организаций немедленно вмешаться в происходящее нарушение требований международных конвенций по обращению с пленными», — заявили в Народной милиции.

*Украинская радикальная националистическая организация, запрещенная в России