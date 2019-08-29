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14:18   29 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Ополченец ДНР погиб во время боя с украинскими диверсантами

Ополченец ДНР погиб во время боя с украинскими диверсантами

 

В ночь на 29 августа ополченцы столкнулись с диверсионной группой украинских силовиков. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР. В результате погиб один ополченец, еще трое пропали без вести. По словам представителя ведомства, бой был неравный.

Позже выяснилось, что пропавшие попали в плен к боевикам «Азова»* и их допрашивают «с применением физического насилия».

«Мы требуем от международных организаций немедленно вмешаться в происходящее нарушение требований международных конвенций по обращению с пленными», — заявили в Народной милиции.

*Украинская радикальная националистическая организация, запрещенная в России

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Автор: Виктория Разумовская
#днр #силовики #азов

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