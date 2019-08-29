Севший в кукурузном поле А321 по частям вывезут за границу для утилизации

Пассажирский лайнер Аirbus A321, принадлежащий компании «Уральские авиалинии», который 15 августа совершил аварийную посадку в кукурузном поле поблизости от подмосковного аэропорта «Жуковский», будет частями переправлен за границу.

Об этом в четверг 29 августа сообщает телеканал «360» приводя заявление представителя авиакомпании.

Как сообщалось ранее, в результате аварийной посадке самолет получил серьезные повреждения. К настоящему времени воздушное судно уже разобрано на части и вывезено с поля для дальнейшей утилизации.

Как пояснили в пресс-службе «Уральских авиалиний», самолет приобретался в операционный лизинг и оставался под таможенным обременением. Сейчас ожидается решение таможни по частям воздушного судна, а когда оно будет получено, остатки самолета отправят за рубеж лизингодателю, который их и утилизирует.

Напомним: самолет А321 должен был совершить рейс Жуковский-Симферополь утром 15 августа. Во время взлета воздушное судно столкнулось со стаей чаек, несколько птиц попали в оба двигателя, в результате чего двигатели отказали. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин сумели благополучно посадить лайнер на расположенном поблизости от аэропорта кукурузном поле. Все 226 пассажиров и шестеро членов экипажа остались живы. Капитану воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину указом президента РФ присвоено звание Героев России, остальные члены экипажа награждены орденом Мужества.