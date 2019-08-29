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14:04   29 Августа 2019
Россия

Беглов рассказал жителям Петроградского района о безопасности во дворах

Беглов рассказал жителям Петроградского района о безопасности во дворах

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал жителям Петроградского района о безопасности во дворах. Об этом 29 августа сообщают «Невские новости». 

По информации СМИ, сейчас в Петербурге развивается система аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В городе работают более 27 тысяч устройств мониторинга (согласно данным на 27 августа). 

Отмечается, что более четырех тысяч сторонних систем интегрированы в городскую систему наблюдения. Речь идет также о системах, которые находятся в аэропорту, метро, «Экспофоруме» и на других общественных объектах.

Так, комплекс «Умный двор», который является частью такой системы, принимает речевые решения и имеет функцию удаленного открытия двери. Как сообщил Беглов, подобную систему уже установили в более 6 357 парадных, из которых 906 находятся именно в Петроградском районе. 

По словам врио губернатора, видеомониторинг помог повысить раскрываемость преступлений, а сам Петербург становится все более комфортным и безопасным. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #беглов #петроградка #петроградский район

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