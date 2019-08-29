Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал жителям Петроградского района о безопасности во дворах. Об этом 29 августа сообщают «Невские новости».

По информации СМИ, сейчас в Петербурге развивается система аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В городе работают более 27 тысяч устройств мониторинга (согласно данным на 27 августа).

Отмечается, что более четырех тысяч сторонних систем интегрированы в городскую систему наблюдения. Речь идет также о системах, которые находятся в аэропорту, метро, «Экспофоруме» и на других общественных объектах.

Так, комплекс «Умный двор», который является частью такой системы, принимает речевые решения и имеет функцию удаленного открытия двери. Как сообщил Беглов, подобную систему уже установили в более 6 357 парадных, из которых 906 находятся именно в Петроградском районе.

По словам врио губернатора, видеомониторинг помог повысить раскрываемость преступлений, а сам Петербург становится все более комфортным и безопасным.