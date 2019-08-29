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13:55   29 Августа 2019
Россия

Беглов поручил обновить спортплощадку в Петроградском районе Петербурга

Беглов поручил обновить спортплощадку в Петроградском районе Петербурга

Новое спортивное оборудование появится на спортплощадке в Матвеевском переулке в Петербурге до 30 сентября 2019 года. Такое порученияе дал глава города Александр Беглов руководителю районной администрации Ивану Громову в четверг, 29 августа.

Спортивной площадке на Петроградской стороне около 15 лет. Ее оборудование уже устарело и требует замены. Врио поручил главе администрации района установить новые снаряды до конца сентября. Как отмечает издание «Невские новости», в Петроградском районе застройка плотная и организовать там новые площадки и зеленые зоны непросто.

Жители района активно пользуются имеющимися территориями. Спортивная площадка, которую посетил Беглов, находится в муниципальном округе, где проживает более 20 тысяч человек. Тренажеры на ней давно устарели, поэтому градоначальник распорядился обновить ее за короткий срок.

«Давайте так, чтобы завтра были предложения. Посоветуйтесь с жителями», — поручил врио.

Он также призвал сделать упор на петербургскую молодежь, которой нужны именно спортивные площадки, а не игровые.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов #площадка #петроградский район

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