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Банк «Санкт-Петербург» выделил деньги на достройку жилья ГК «Город»
Переговоры Лукашенко и Болтона стартовали в Минске

Переговоры Лукашенко и Болтона стартовали в Минске

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13:49   29 Августа 2019
Весь мир

Болтон прибыл в Минск на переговоры

Болтон прибыл в Минск на переговоры

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Белоруссию, где он проведет встречу с президентом и главой Министерства иностранных дел этой страны. Об этом сообщило американское посольство в Минске в Twitter.

«Мы рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона»,  — сказано в сообщении дипломатической миссии США.

Отмечается, что Болтон прибыл в белорусскую столицу для обсуждения вопросов региональной безопасности и укрепления дипотношений. В местном МИД отметили, что с ним будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности.

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Автор: Алла Ларионова
#минск #переговоры #болтон

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