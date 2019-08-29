Болтон прибыл в Минск на переговоры

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Белоруссию, где он проведет встречу с президентом и главой Министерства иностранных дел этой страны. Об этом сообщило американское посольство в Минске в Twitter.

«Мы рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона», — сказано в сообщении дипломатической миссии США.

Отмечается, что Болтон прибыл в белорусскую столицу для обсуждения вопросов региональной безопасности и укрепления дипотношений. В местном МИД отметили, что с ним будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности.