Евросоюз не подготовил конкретные решения по миссии в Ормузском проливе

Нидерландский министр иностранных дел Стеф Блок в четверг, 29 августа, сообщил, что конкретные решения по организации наблюдательной миссии Европейского союза в Ормузском проливе еще не обсуждали. По его словам, сначала нужно обсудить ситуацию в целом.

«Пока слишком рано говорить конкретно», — сказал глава МИД Нидерландов журналистам в Хельсинки.

Министр иностранных дел и обороны стран-членов Евросоюза в ходе неформальных переговоров обсудят «возможности и ситуацию в целом». Стеф Блок надеется «на общий подход».

«Это очень своевременная дискуссия», — отметил он.

Латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс согласился с нидерландским коллегой и добавил, что сейчас преждевременно говорить о практических шагах по этому вопросу. По его словам, отправка военной миссии чревата риском военной эскалации.