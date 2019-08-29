Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Испытания модернизированного вертолета Ми-35П начались в России

Испытания модернизированного вертолета Ми-35П начались в России

Банк «Санкт-Петербург» выделил деньги на достройку жилья ГК «Город»

Банк «Санкт-Петербург» выделил деньги на достройку жилья ГК «Город»
Переговоры Лукашенко и Болтона стартовали в Минске

Переговоры Лукашенко и Болтона стартовали в Минске

 Ополченец ДНР погиб во время боя с украинскими диверсантами

Ополченец ДНР погиб во время боя с украинскими диверсантами
США потратят 335 миллионов долларов на «развитие демократии» в Тунисе

США потратят 335 миллионов долларов на «развитие демократии» в Тунисе

 Финская Valio изготовит продукты из балтийских водорослей

Финская Valio изготовит продукты из балтийских водорослей
Испытания модернизированного вертолета Ми-35П начались в России

Испытания модернизированного вертолета Ми-35П начались в России

Банк «Санкт-Петербург» выделил деньги на достройку жилья ГК «Город»

Банк «Санкт-Петербург» выделил деньги на достройку жилья ГК «Город»
Переговоры Лукашенко и Болтона стартовали в Минске

Переговоры Лукашенко и Болтона стартовали в Минске

 Ополченец ДНР погиб во время боя с украинскими диверсантами

Ополченец ДНР погиб во время боя с украинскими диверсантами
США потратят 335 миллионов долларов на «развитие демократии» в Тунисе

США потратят 335 миллионов долларов на «развитие демократии» в Тунисе

 Финская Valio изготовит продукты из балтийских водорослей

Финская Valio изготовит продукты из балтийских водорослей
13:50   29 Августа 2019
Весь мир

Евросоюз не подготовил конкретные решения по миссии в Ормузском проливе

Евросоюз не подготовил конкретные решения по миссии в Ормузском проливе

Нидерландский министр иностранных дел Стеф Блок в четверг, 29 августа, сообщил, что конкретные решения по организации наблюдательной миссии Европейского союза в Ормузском проливе еще не обсуждали. По его словам, сначала нужно обсудить ситуацию в целом.

«Пока слишком рано говорить конкретно», — сказал глава МИД Нидерландов журналистам в Хельсинки.

Министр иностранных дел и обороны стран-членов Евросоюза в ходе неформальных переговоров обсудят «возможности и ситуацию в целом». Стеф Блок надеется «на общий подход».

«Это очень своевременная дискуссия», — отметил он.

Латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс согласился с нидерландским коллегой и добавил, что сейчас преждевременно говорить о практических шагах по этому вопросу. По его словам, отправка военной миссии чревата риском военной эскалации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#евросоюз #нидерланды #общество #ормузский пролив

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...