Евросоюз не подготовил конкретные решения по миссии в Ормузском проливе
Нидерландский министр иностранных дел Стеф Блок в четверг, 29 августа, сообщил, что конкретные решения по организации наблюдательной миссии Европейского союза в Ормузском проливе еще не обсуждали. По его словам, сначала нужно обсудить ситуацию в целом.
«Пока слишком рано говорить конкретно», — сказал глава МИД Нидерландов журналистам в Хельсинки.
Министр иностранных дел и обороны стран-членов Евросоюза в ходе неформальных переговоров обсудят «возможности и ситуацию в целом». Стеф Блок надеется «на общий подход».
«Это очень своевременная дискуссия», — отметил он.
Латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс согласился с нидерландским коллегой и добавил, что сейчас преждевременно говорить о практических шагах по этому вопросу. По его словам, отправка военной миссии чревата риском военной эскалации.
Ierados Helsinkos, lai piedalītos Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā sanāksmē, spriedīsim par Tuvajiem Austrumiem, kā arī cīņu ar hibrīddraudiem pic.twitter.com/kzbtCGDvRh— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 29 августа 2019 г.