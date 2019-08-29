Новую социальную электричку запустят в России

В России планируют создать новую низкопольную «социальную» электричку составностью от двух вагонов. Этим займется «Трансмашхолдинг» (ТМХ).

На данный момент уже сформированы технические требования для электропоезда.

«Впервые в России мы планируем создать полностью низкопольный проект, потому что все, что за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, в основном эксплуатируется на низких платформах», — отметили в организации.

Сертификат на новую электричку холдинг может получить к концу 2021 года. Сейчас активно идут переговоры с основным заказчиком - РЖД. Производитель утверждает, что подобный тип электричек будет более востребованным, поскольку он удобен и его можно использовать не только на малодеятельных маршрутах, но и в качестве городских электропоездов.