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13:37   29 Августа 2019
Россия

Меркель и Путин обсудили по телефону транзит газа через Украину

Меркель и Путин обсудили по телефону транзит газа через Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с российским президентом Владимиром Путиным во время телефонного разговора обсудили ситуацию, связанную с транзитом газа через украинскую территорию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте кабмина ФРГ. 

Лидеры заявили об ускорении переговоров о будущих газовых контрактах, сообщили в кабмине Германии. 

«Они подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих контрактах на транзит газа», — сказано в заявлении. 

Кроме этого, Путин и Меркель условились продолжать подготовку к саммиту в нормандском формате для дальнейшей реализации Минских соглашений. 

Ранее стало известно о переговорах по поводу даты встречи РФ, Украины и ЕС, в ходе которой будут обсуждать транзит газа. Об этом сообщил глава российского Министерства энергетики Александр Новак. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #меркель #политика #общество

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