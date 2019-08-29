Меркель и Путин обсудили по телефону транзит газа через Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с российским президентом Владимиром Путиным во время телефонного разговора обсудили ситуацию, связанную с транзитом газа через украинскую территорию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте кабмина ФРГ.

Лидеры заявили об ускорении переговоров о будущих газовых контрактах, сообщили в кабмине Германии.

«Они подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих контрактах на транзит газа», — сказано в заявлении.

Кроме этого, Путин и Меркель условились продолжать подготовку к саммиту в нормандском формате для дальнейшей реализации Минских соглашений.

Ранее стало известно о переговорах по поводу даты встречи РФ, Украины и ЕС, в ходе которой будут обсуждать транзит газа. Об этом сообщил глава российского Министерства энергетики Александр Новак.