Зеленский предложил оставить Авакова главой МВД Украины

Украинский президент Владимир Зеленский на заседании партии «Слуга народа» вы четверг предложил должность министра внутренних внутренних дел за действующим главой ведомства Арсеном Аваковым.

Об этом журналистам рассказала депутат Верхоной рады член фракции «Слуга народа» Роксолана Пидласа.

«По МВД предложение голосовать за Авакова от президента. Я считаю, что если это предложение от президента, мы будем его поддерживать», - приводит слова народного депутата местное издание «Страна».

Напомним: в четверг украинское правительство в соответствии с Конституцией страны ушло в отставку, однако продолжит исполнять полномочия кабинета министров до избрания нового.