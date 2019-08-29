Замужество до совершеннолетия запретили в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал поправки в Семейный кодекс, согласно которым с 1 сентября минимальный возраст вступления в брак для женщин повышается с 17 до 18 лет. Документ опубликован на сайте правительственной газеты «Народное слово» в четверг, 29 августа.

Поправки принимал парламент Узбекистана в течение августа. Сейчас в стране для мужчин установлен брачный возраст с 18 лет, для женщин — с 17 лет. Мирзиеев еще в апреле повысил минимальный возраст вступления в брак женщин до 18 лет с 1 сентября.

Отмечается, что при наличии уважительных причин в исключительных случаях (беременность, рождение ребенка) по просьбе жениха и невесты можно снизить брачный возраст, но не более чем на один год. Вопрос о повышении брачного возраста обсуждался в Узбекистане в течение нескольких лет. Эксперты считают, что из-за раннего замужества девушки не подучают полноценное образование.