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13:32   29 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Замужество до совершеннолетия запретили в Узбекистане

Замужество до совершеннолетия запретили в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал поправки в Семейный кодекс, согласно которым с 1 сентября минимальный возраст вступления в брак для женщин повышается с 17 до 18 лет. Документ опубликован на сайте правительственной газеты «Народное слово» в четверг, 29 августа. 

Поправки принимал парламент Узбекистана в течение августа. Сейчас в стране для мужчин установлен брачный возраст с 18 лет, для женщин — с 17 лет. Мирзиеев еще в апреле повысил минимальный возраст вступления в брак женщин до 18 лет с 1 сентября.

Отмечается, что при наличии уважительных причин в исключительных случаях (беременность, рождение ребенка) по просьбе жениха и невесты можно снизить брачный возраст, но не более чем на один год. Вопрос о повышении брачного возраста обсуждался в Узбекистане в течение нескольких лет.  Эксперты считают, что из-за раннего замужества девушки не подучают полноценное образование.

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Автор: Арсений Аскольский
#закон #брак #узбекистан

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