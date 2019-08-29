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13:13   29 Августа 2019
Весь мир

Куба попросила Канаду помочь снять с Венесуэлы санкции США

Куба попросила Канаду помочь снять с Венесуэлы санкции США

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес призвал коллегу из Канады Христю Фриланд помочь снять с Венесуэлы американские санкции. Такое заявление глава МИД сделал в своем Twitter.

Министр отметил, что ужесточение американских санкций против Венесуэлы противоречит международному праву, а также срывает процесс диалога между властью и оппозицией в Венесуэле.

 «Я предложил Канаде помочь со снятием санкций», — написал Родригес.

По данным агентства Reuters, просьбу о помощи Родригес передал главе МИД Канады при личной встрече.

Куба попросила Канаду помочь снять с Венесуэлы санкции США

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Его признали США, страны Группы Лимы (кроме Мексики), а также ряд стран Запада. Мадуро, в свою очередь, назвал произошедшее попыткой госпереворота. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как законного президента Венесуэлы

Соединенные Штаты пытаются исказить реальную картину происходящего в республике через распространение лживых материалов. Иностранные СМИ, выполняя заказ Вашингтона, распространили фейк о «ЧВК Вагнер», будто бы отправленной в Каракас для защиты венесуэльского лидера, а также вброс о «золоте Мадуро», которое якобы вывозили из страны самолеты авиакомпании РФ. Ложную информацию вскоре опровергли сами авторы «новостей».

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Автор: Арсений Аскольский
#венесуэла #куба

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