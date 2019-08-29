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 Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово» в рамках подготовки к обмену

Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово» в рамках подготовки к обмену
Трамп и Зеленский проведут встречу в Варшаве

Трамп и Зеленский проведут встречу в Варшаве

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13:22   29 Августа 2019
Весь мир

Трамп и Зеленский проведут встречу в Варшаве

Трамп и Зеленский проведут встречу в Варшаве

Встреча главы США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского пройдет в Варшаве. Об этом сообщает посольство США на Украине, передает ТАСС.

«Да, встреча будет в Варшаве, как и сказал Болтон», — отметил представитель пресс-службы, приводя слова помощника главы Белого дома по нацбезопасности.

При этом дипломатическом ведомстве назвать точную дату встречи пока не могут. Подготовка к переговорам двух лидеров сейчас продолжается.

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил в середине августа, что короткая встреча политиков возможна в ближайшие недели в Варшаве, а еще через месяц или два пройдет полноценный рабочий визит президента Украины в США. 

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Автор: Алла Ларионова
#встреча #трамп #зеленский

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