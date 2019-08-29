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13:23   29 Августа 2019
Россия

Скафандр для космонавтов «Федерации» оснастят иностранными компонентами

Скафандр для космонавтов «Федерации» оснастят иностранными компонентами

Генеральный директор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков​​​ в четверг, 29 августа, сообщил, что новый российский скафандр для космонавтов «Сокол-М» изготовят с применением иностранных комплектующих. По его словам, иначе его не сделать многоразовым.

Скафандр «Сокол-М» для экипажа перспективного российского космического корабля «Федерация» необходим для спасения космонавтов в случае разгерметизации. Первый образец скафандра представили на авиакосмическом салоне МАКС-2019. Сергей Поздняков​​​ объяснил, что в РФ не делают полиуретановую пленку и гермомолнии.

«Эти две позиции мы берем у иностранцев, тут ничего не сделаешь»,  — добавил гендиректор «Звезды».

Скафандр «Сокол-М» можно сделать из российских комплектующих. В таком случае его используют один-два полета, а не десять. Полиуретановые пленки «фактически вечные», заметил Поздняков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #космический корабль #скафандр

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