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13:19   29 Августа 2019
Россия

Меркель и Путин обсудили по телефону «нормандский формат»

Меркель и Путин обсудили по телефону «нормандский формат»

Глава государства Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к встрече в «нормандском формате». Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в кабмине ФРГ.

Стороны договорись продолжить подготовку к саммиту. Мероприятие должно помочь в дальнейшей реализации минских соглашений.

«Касаясь Украины, собеседники договорились продолжать подготовку к саммиту в нормандском формате для дальнейшей реализации минских соглашений», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, мировые лидеры обсудили происходящее в Сирии и Ливии. Путин и Меркель сошлись во мнении, что и Москва, и Берлин поддерживают работу спецпосланников ООН в этих государствах.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #меркель #политика #нормандский формат

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