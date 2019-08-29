Меркель и Путин обсудили по телефону «нормандский формат»

Глава государства Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к встрече в «нормандском формате». Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в кабмине ФРГ.

Стороны договорись продолжить подготовку к саммиту. Мероприятие должно помочь в дальнейшей реализации минских соглашений.

«Касаясь Украины, собеседники договорились продолжать подготовку к саммиту в нормандском формате для дальнейшей реализации минских соглашений», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, мировые лидеры обсудили происходящее в Сирии и Ливии. Путин и Меркель сошлись во мнении, что и Москва, и Берлин поддерживают работу спецпосланников ООН в этих государствах.