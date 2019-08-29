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 Скафандр для космонавтов «Федерации» оснастят иностранными компонентами

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Президент Татарстана выступил против памятной даты освобождения от ордынского ига

Президент Татарстана выступил против памятной даты освобождения от ордынского ига

 Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово» в рамках подготовки к обмену

Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово» в рамках подготовки к обмену
Трамп и Зеленский проведут встречу в Варшаве

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 Ополченцы аль-Сарраджа атаковали Мурзук вместе с террористами ИГ*

Ополченцы аль-Сарраджа атаковали Мурзук вместе с террористами ИГ*
12:59   29 Августа 2019
Россия

Путин 29 августа встретится с врио губернатора Забайкальского края

Путин 29 августа встретится с врио губернатора Забайкальского края

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в четверг, 29 августа, президент РФ работает в Москве. По его словам, Владимир Путин встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым, передает Федеральное агентство новостей.  

«Международный телефонный разговор уже состоялся — дождитесь сообщения», — добавил представитель Кремля. 

Рабочий график президента РФ сегодня носит внутренний характер, резюмировал Песков. 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #осипов

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