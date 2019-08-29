Путин 29 августа встретится с врио губернатора Забайкальского края

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в четверг, 29 августа, президент РФ работает в Москве. По его словам, Владимир Путин встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым, передает Федеральное агентство новостей.

«Международный телефонный разговор уже состоялся — дождитесь сообщения», — добавил представитель Кремля.

Рабочий график президента РФ сегодня носит внутренний характер, резюмировал Песков.