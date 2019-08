Пакистан провел испытания новой баллистической ракеты «Газнави»

Пакистанские вооруженные силы в ночь со среды на четверг успешно испытали баллистическую ракету «Газнави», способную преодолеть расстояние до 290 километров с различными типами боеголовок.

Об этом в сети микроблогов Twitter сообщил представитель ВС Пакистана генерал-майор Асиф Гафур.

При этом он добавил, что президент Пакистана и премьер министр выразили благодарность военным и всей нации за успешный испытательный пуск ракеты.

