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 Ополченцы аль-Сарраджа атаковали Мурзук вместе с террористами ИГ*

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 Ополченцы аль-Сарраджа атаковали Мурзук вместе с террористами ИГ*

Ополченцы аль-Сарраджа атаковали Мурзук вместе с террористами ИГ*
13:18   29 Августа 2019
Весь мир

Ополченцы аль-Сарраджа атаковали Мурзук вместе с террористами ИГ*

Ополченцы аль-Сарраджа атаковали Мурзук вместе с террористами ИГ*

Представитель Ливийской национальной армии, генерал-майор Ахмед аль-Месмари заявил, что ополченцы премьер-министра Ливии Фаиз аль-Сарраджа атаковали город Мурзук вместе с бойцами запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ. Об этом 29 августа пишет Al Marsad.

Аль-Месмари, выступая в среду на пресс-конференции, заявил, что в регионе контролируются ополчения, а также проводится разведка. Кроме этого, вся информация поступает Генеральному командованию вооруженных сил. 

«Разведывательные операции предоставили армии большой объем информации о передвижениях этих ополченцев и облегчили их отслеживание и нацеливание», — подтвердил Аль-Месмари. 

По его словам, банды разрушили дома жителей Мурзука и его окрестностей, пересилив своих жителей в районы Вади-Атабы, Тарагена и Сабхи.

При этом Аль-Месмари заявил, что остатки ИГИЛ находятся в районе Мурзук, и они провели ряд операций на северо-востоке региона. 

После свержения и убийства лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. В государстве сейчас установлено двоевластие. На востоке Ливией руководит избранный народом парламент, который сотрудничает с ЛНА. На западе, в Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #ливия #общество #весь мир #ополченцы

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