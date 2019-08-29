Суд в Красноярском крае удовлетворил требование прокуратуры об изъятии квартиры у семьи депутата. Народный избранник и его супруга не смогли подтвердить, что квартира была куплена на легально вырученные деньги. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Антикоррупционная проверка выяснила, что в 2017 году депутат Ачинского городского Совета с женой купили две квартиры общей стоимостью 9,8 миллиона рублей. Эта сумма аж на 4,8 миллиона рублей превысила общий семейный доход за 2014, 2015 и 2016 годы. Супруги заявили, что оплатили покупки подаренными им восемью миллионами рублей, однако у указанного ими дарителя, как показала проверка, такой суммы быть не могло.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой обратить одну из квартир в доход государства, а также взыскать с политика эквивалент стоимости доли во второй приобретенной квартир — 3,5 миллиона рублей. Суд удовлетворил требования, но решение суда еще не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано.