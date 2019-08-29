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12:22   29 Августа 2019
Россия

Несколько опор линий электропередач упали в Приморье

Несколько опор линий электропередач упали в Приморье

Представитель Дальневосточной распределительной сетевой компании в четверг, 29 августа, сообщил, что несколько опор линий электропередач упали в Приморье. По его словам, свыше 700 опор ЛЭП подтопило в связи с паводком в результате ливней, поэтому три села остались без света.

Сильные ливни начались в Приморье во вторник, 27 августа, и принесли во Владивосток месячную норму осадков. Город затопило. Подтопления также отметили в ряде районов края, размыло более десяти участков дорог, несколько сел отрезало водой. В четверг в Приморье ввели режим ЧС регионального характера.

«Наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Партизанском районе», — добавили в Дальневосточной распределительной сетевой компании. 

В результате сильного разлива рек Постышевка и Тигровая упали нескольких опор ЛЭП, что обесточило села Наречное, Бровничи и Углекаменск. После снижения уровня воды энергетики осмотрят оборудование и восстановят электроснабжение.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #приморье #общество #ливни #лэп

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