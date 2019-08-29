Собянин заявил, что средняя зарплата учителей в Москве достигла 114 тысяч рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средняя зарплата московских учителей по результатам первого полугодия составила 114 тысяч рублей. Об этом он сообщил, выступая на городском педагогическом совете в рамках форума «Город образования» на ВДНХ, пишет 29 августа РИА Новости.
По словам столичного мэра, все учителя, занимающиеся Московской электронной школой, получили надбавку в 10 тысяч рублей. Ранее поднимался вопрос о специальной надбавке для классных руководителей за классное руководство, и она тоже введена, отметил Собянин.
«Я в прошлом году сказал, что заработная плата московских учителей должна к концу года достигнуть 100 тысяч рублей, мне мало кто поверил. В первом полугодии 2019 года средняя зарплата московских учителей достигла 114 тысячи рублей», — заявил Собянин.
В Москве с 29 августа по 1 сентября на ВДНХ проходит международный форум «Город образования». Участвовать в мероприятии будут представители около ста компаний, а также более тысячи экспертов не только из России, но и других стран. На форуме будут организованы мастер-классы, презентации, воркшопы, а также беседы с директорами школ и подростками.