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Президент Татарстана выступил против памятной даты освобождения от ордынского ига

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 Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово» в рамках подготовки к обмену

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 Ополченцы аль-Сарраджа атаковали Мурзук вместе с террористами ИГ*

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12:21   29 Августа 2019
Весь мир

Турция и Ливия провели переговоры о сотрудничестве

Турция и Ливия провели переговоры о сотрудничестве

Глава МВД заседающего в ливийском Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Али Башага встретился и поговорил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, пишет портал Al-Marsad.

Политики провели переговоры в Анкаре, обсудив перспективы сотрудничества двух Ливии и Турции в гражданской и военной сферах. Также стороны обсудили темы, представляющие для них взаимный интерес.

В отношении Ливии в настоящее время действует эмбарго ООН на поставки вооружений. Его приняли после согласования со всеми вовлеченными в конфликт странами. 

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Автор: Алла Ларионова
#турция #переговоры #ливия

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