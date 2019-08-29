Турция и Ливия провели переговоры о сотрудничестве

Глава МВД заседающего в ливийском Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Али Башага встретился и поговорил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, пишет портал Al-Marsad.

Политики провели переговоры в Анкаре, обсудив перспективы сотрудничества двух Ливии и Турции в гражданской и военной сферах. Также стороны обсудили темы, представляющие для них взаимный интерес.

В отношении Ливии в настоящее время действует эмбарго ООН на поставки вооружений. Его приняли после согласования со всеми вовлеченными в конфликт странами.