Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Кабардино-Балкарии. Боевика, который готовил атаки, удалось задержать. Он признал вину.

В ведомстве отметили, что в лесном массиве неподалеку от населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района был обнаружен тайник. В нем находились два самодельных взрывных устройства большой мощности.

Сотрудникам службы безопасности удалось в кратчайшие сроки найти и задержать человека, который изготовил эти устройства. Им оказался местный житель, которого ранее уже судили за терроризм.