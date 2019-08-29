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Президент Татарстана выступил против памятной даты освобождения от ордынского ига

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 Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово» в рамках подготовки к обмену

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 Ополченцы аль-Сарраджа атаковали Мурзук вместе с террористами ИГ*

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11:50   29 Августа 2019
Россия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Кабардино-Балкарии

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Кабардино-Балкарии

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Кабардино-Балкарии. Боевика, который готовил атаки, удалось задержать. Он признал вину.

В ведомстве отметили, что в лесном массиве неподалеку от населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района был обнаружен тайник. В нем находились два самодельных взрывных устройства большой мощности. 

Сотрудникам службы безопасности удалось в кратчайшие сроки найти и задержать человека, который изготовил эти устройства. Им оказался местный житель, которого ранее уже судили за терроризм.

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Автор: Виктория Разумовская
#фсб #кабардино-балкария #теракты

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