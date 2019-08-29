Корреспонденты ФАН запечатлели на видео турецкий пост на северо-западе Сирии

Турецкий наблюдательный пункт в недавно освобожденном сирийском городе Мурек в провинции Хама работает, хотя Анкара заявляла, что военные не переместят эту точку в другие районы, несмотря на нахождение там Сирийской арабской армии. Корреспонденты ФАН запечатлели на камеру квадрокоптера турецкий пост.

По территории объекта никто не перемещается. Технику спрятали под крышу, но турецких военных выдает вздымающийся из трубы дым. Боевики рядом нет, они бежали к Идлибу. Ранее в Мурек прибыла российская военная полиция. Подразделения направили в освобожденный район, чтобы ослабить напряженность между турецкими и сирийскими вооруженными силами.

Однако боевики не прекращают провокации. Позавчера распространили дезинформацию о том, что российская или сирийская авиация якобы ударили по соседнему турецкому пункту мониторинга недалеко у поселка Шер-Магар. Ннапряжение на линии соприкосновения сил САР и Турции все равно не переросло в агрессивные военные действия.