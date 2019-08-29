Ремесло выяснил, как Соболь и Ко искали «мертвые души» на сайте МВД

Член Общественной палаты Илья Ремесло на своей YouTube-канале выпустил ролик, в котором подробно описал схему «рисовальщиков» подписей «независимых» кандидатов.

Ремесло напомнил, что прошел уже месяц с того момента, как он разоблачил соратников Навального, которые не гнушались использовать подписи умерших москвичей ради своей выгоды. Только недавно «оппозиционеры» проснулись и решили отбить обвинения по «мертвым душам» с помощью журналиста Сергей Пархоменко, называвшего покойную Елену Глинку потасканным ничтожеством.

В эфире «Эха Москвы» Пархоменко заявил, что Ремесло не мог обойти московские кладбища буквально за пару дней, чтобы найти доказательства того, что многие подписи, оставленные за «оппозиционных» кандидатов действительно принадлежат умершим людям. Якобы у члена ОП была заранее подготовлена вся информация, включая фото. А это, по мнению Пархоменко, сигнализирует о провокации.

Однако Ремесло опроверг все обвинения, указав, что информацию собирал не день, а неделю. Он отметил, что Любовь Соболь сдала подписи на проверку 5 июля, а конференция, на которой мошенническая схема «оппозиционеров» была раскрыта, прошла 12 июля. Часть фото, как добавил Ремесло, он и вовсе публиковал спустя две-три недели.

Кроме того, член ОП в своем ролике наглядно продемонстрировал, что паспортные данные подписантов можно было легко проверить: от простого поиска в "Яндексе", до базы недействительных паспортов на сайте МВД.

"Соболь и Пархоменко неужели вам не стыдно за ваше вранье? Люба [Соболь], зачем так жестоко подставила Сергея Борисовича [Пархоменко], сказав, что паспортные данные подписантов нельзя было проверить? Может вам нравится, когда вас унижают?", - риторический вопрос задал Ремесло.

Кажется, что и сами навальнисты уже не особо верят в свои схемы. Например, начальник штаба Навального Леонид Волков 9 июля, общаясь с журналистами The New Times, заявил, что «подпись умершего человека, даже одна — это стопроцентный признак рисовки». Тем самым он поставил приговор Соболь.

Соболь не допустили до выборов в Мосгорудму из-за проблемы со справкой о зарубежной недвижимости и высокого процента брака в подписных листах. Почерковеды выявили 14,67% недействительных подписей, что на 4,67% выше допустимого количества. Также за Соболь ставили автографы «мертвые души». Подделка подписей осуществлялась на подпольной «фабрике» по рисовке подписей, которую обнаружила полиция.