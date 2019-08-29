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 Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово» в рамках подготовки к обмену

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12:03   29 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово» в рамках подготовки к обмену

Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово» в рамках подготовки к обмену

Обмен заключенными между Украиной и РФ должен состояться в пятницу, 30 августа. Депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз сообщил, что украинец Олег Сенцов, осужденный за терроризм, уже переведен в московское СИЗО «Лефортово».

По словам парламентария, изменения в процессе обмена могут произойти, но «вопрос уже на рельсы поставлен и будет отработан».

«По той информации, которой я владею, в пятницу должны прибыть все вместе (на Украину – ред.)», — подчеркнул Чийгоз.

Чийгоз — лидер запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа». Его признали виновным в организации беспорядков у стен парламента Крыма в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с РФ). Депутат получил восемь лет колонии, но позднее был помилован.

Украинский режиссер Сенцов осужден на 20 лет по обвинению в организации терактов в Крыму. ФСБ задержала его среди членов диверсионной группы «Правого сектора»(движение запрещено в РФ), которые готовили теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #сизо #сенцов

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