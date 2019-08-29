Президент Татарстана выступил против памятной даты освобождения от ордынского ига

Президент Татарстана Рустам Минниханов отправил отрицательный отзыв на законопроект, который устанавливает 11 ноября как День окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году. Об этом 29 августа пишет «Интерфакс».

По словам заместителя руководителя пресс-службы президента республики Лилии Галимовой, памятные даты должны объединять весь многонациональный народ.

«Мы исходим из того, что памятными датами в России должны быть исключительно такие даты и события, которые без сомнения являются общеобъединяющими для всего многонационального народа», — заявила она.

Галимова подчеркнула, что в российской истории найдется много памятных событий. Так, она привела в пример поход генерал-фельдмаршала Александра Суворова в Швейцарию в 1799 году для изгнания французских революционных войск, напомнив, что в сентябре альпийскому походу исполнится 220 лет.

Два профильных комитета Государственного совета Татарстана 27 августа озвучили отрицательное заключение по инициативе депутата Госдумы от Калужской области Геннадия Скляра. При этом губернатор Калужской области Анатолий Артамонов добавил, что в законопроекте речь идет об установлении памятной даты, а не о победе над монголо-татарскими поработителями.