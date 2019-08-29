Лукашенко впервые встретится с Болтоном

Пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз в четверг, 29 августа, сообщил, что в Минск прилетит советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, запланировали встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем.

Дарадца па нацыянальнай бяспецы Джон Роберт Болтан наведае Мінск 29 жніўня. Амбасадар Болтан сустрэнецца з Прэзідэнтам Лукашэнкам і Міністрам замежных спраў Макеем, каб абмеркаваць пытанні рэгіянальнай бяспекі і падкрэсліць падтрымку ЗША суверэнітэту і незалежнасці Беларусі. — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) 28 августа 2019 г.

Ранее американское посольство в Минске сообщило, что Джон Болтон в ходе визита в Минск не только обсудит с белорусскими властями вопросы региональной безопасности, но и заявит о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости республики. По информации дипмиссии, запланировали встречи с президентом Белоруссии и главой МИД. С начала этого века Джон Болтон станет первым высокопоставленным представителем американских властей, который посетит республику.

«Сегодня состоится визит в республику советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона», — сказал Анатолий Глаз.