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Президент Татарстана выступил против памятной даты освобождения от ордынского ига

Президент Татарстана выступил против памятной даты освобождения от ордынского ига

 Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово» в рамках подготовки к обмену

Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово» в рамках подготовки к обмену
Трамп и Зеленский проведут встречу в Варшаве

Трамп и Зеленский проведут встречу в Варшаве

 Ополченцы аль-Сарраджа атаковали Мурзук вместе с террористами ИГ*

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11:42   29 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко впервые встретится с Болтоном

Лукашенко впервые встретится с Болтоном

Пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз в четверг, 29 августа, сообщил, что в Минск прилетит советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, запланировали встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем.

Ранее американское посольство в Минске сообщило, что Джон Болтон в ходе визита в Минск не только обсудит с белорусскими властями вопросы региональной безопасности, но и заявит о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости республики. По информации дипмиссии, запланировали встречи с президентом Белоруссии и главой МИД. С начала этого века Джон Болтон станет первым высокопоставленным представителем американских властей, который посетит республику.

«Сегодня состоится визит в республику советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона», — сказал Анатолий Глаз.

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Автор: Анатолий Кубарев
#белоруссия #общество #лукашенко #болтон

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