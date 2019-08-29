Белый дом назвал возможные места проведения саммита G7 в 2020 году

Пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм рассказала о возможных местах проведения следующего саммита G7, который состоится в 2020 году. При этом уточняется, что финальная локация и время предстоящей встречи пока окончательно не определены.

Местом проведения саммита «семерки» могут стать Гавайские острова, Юг (Флорида, Теннесси и Северная Каролина). Также выбор идет между Западом (Калифорния, Юта и Колорадо) и Средним Западом США (Мичиган), а также округом Колумбия.

Саммит G7 прошел 24—26 августа во Франции в Биаррице. Американский президент выступил за восстановление формата G8 с участием России. Кроме того, он допустил приглашение президента РФ Владимира Путина поучаствовать в саммите 2020 года. В Кремле подчеркнули, что возвращение к G8 для Москвы не является самоцелью. Россия не отказывается ни от каких форматов общения, однако навязывать свое участие не собирается.