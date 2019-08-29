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 Скафандр для космонавтов «Федерации» оснастят иностранными компонентами

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Президент Татарстана выступил против памятной даты освобождения от ордынского ига

Президент Татарстана выступил против памятной даты освобождения от ордынского ига

 Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово» в рамках подготовки к обмену

Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово» в рамках подготовки к обмену
Трамп и Зеленский проведут встречу в Варшаве

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 Ополченцы аль-Сарраджа атаковали Мурзук вместе с террористами ИГ*

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11:45   29 Августа 2019
Весь мир

Белый дом назвал возможные места проведения саммита G7 в 2020 году

Белый дом назвал возможные места проведения саммита G7 в 2020 году

Пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм рассказала о возможных местах проведения следующего саммита G7, который состоится в 2020 году. При этом уточняется, что финальная локация и время предстоящей встречи пока окончательно не определены.

Местом проведения саммита «семерки» могут стать Гавайские острова, Юг (Флорида, Теннесси и Северная Каролина). Также выбор идет между Западом (Калифорния, Юта и Колорадо) и Средним Западом США  (Мичиган), а также округом Колумбия.

Саммит G7 прошел 24—26 августа во Франции в Биаррице. Американский президент выступил за восстановление формата G8 с участием России. Кроме того, он допустил приглашение президента РФ Владимира Путина поучаствовать в саммите 2020 года. В Кремле подчеркнули, что возвращение к G8 для Москвы не является самоцелью. Россия не отказывается ни от каких форматов общения, однако навязывать свое участие не собирается.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #саммит #g7

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