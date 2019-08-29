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11:45   29 Августа 2019
Россия

Пособие для «детей войны» утвердили депутаты Челябинска

Пособие для «детей войны» утвердили депутаты Челябинска

Челябинские депутаты приняли закон, согласно которому дети погибших участников Великой Отечественной войны могут претендовать на новое ежемесячное пособие.

Об этом сообщил председатель заксобрания региона Владимир Мякуш.

«Проект закона принят в первом чтении и сразу же в третьем, исключая второе чтение. Закон принят», — сообщил он. 

Законопроект с 1 октября этого года устанавливает выплату в размере 500 рублей. Граждане, кто может претендовать на пособие, могут обратиться за его получением до 1 июля 2020 года. На реализацию этих мер из бюджета региона выделят 41,1 миллиона рублей.

К «детям войны» относятся граждане, которые на дату гибели отца или матери не достигли 18-летнего возраста. К числу также относятся дети участников войн с Финляндией и Японией.

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Автор: Виктория Разумовская
#ветераны #пособие #челябинская область #великая отечественная война

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