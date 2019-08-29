Зеленский напомнил депутатам «Слуги народа» о работе на благо украинцев

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал депутатов от его партии «Слуга народа» не забывать, что они присягали украинскому народу. Об этом 29 августа рассказал депутат Рады Давид Арахамий во время трансляции канала «Прямой».

Ранее «Украинская правда» писала, что Зеленский встретился за закрытыми дверями и без телефонов с избранными депутатами от партии «Слуга народа», однако они не обсудили кадровых вопросов.

Архамий рассказал, что сказал Зеленский перед запуском (работы Верховной рады — ред.).

«Ребята, помните кому вы даете присягу»», — процитировал Арахмий Зеленского.

Комментируя слова Зеленского, он добавил, что «это было круто». Зеленский также напомнил, что депутаты должны работать на благо Украины, рассказал Архамий.

В четверг свое первое заседание открыл парламент Украины нового созыва. В первый рабочий день члены фракции «Слуга народа» должны озвучить свои пожелания по кандидатуре будущего премьера. Как сообщает РИА Новости, им станет заместитель главы офиса президента Алексей Гончарук.

Отмечается, что на первом заседании Верховная рада проголосует за кандидатуру премьера и утвердит состав правительства. Также ожидается, что 29 августа депутаты в первом чтении одобрят законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.