Смертный приговор за убийство британских туристов утвердили в Таиланде

Верховный суд Таиланда утвердил в четверг, 29 августа, смертный приговор двум рабочим из Мьянмы, которых обвинили в убийстве двух британских туристов на местном острове Тао в 2014 году. Об этом сообщает ресурс Thaiger.

По результатам рассмотрения апелляции на решения судов первой и второй инстанции Верховный суд Таиланда решил, что граждане Мьянмы, родившиеся в штатах Ракхайн Зо Лин и Вай Пхьо, являются виновными в двойном убийстве. Помимо этого, суд утвердил постановления судов первой и второй инстанции, который приговорил обвиняемых к смертной казни.