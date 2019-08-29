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11:28   29 Августа 2019
Весь мир

Смертный приговор за убийство британских туристов утвердили в Таиланде

Смертный приговор за убийство британских туристов утвердили в Таиланде

Верховный суд Таиланда утвердил в четверг, 29 августа, смертный приговор двум рабочим из Мьянмы, которых обвинили в убийстве двух британских туристов на местном острове Тао в 2014 году. Об этом сообщает ресурс Thaiger.

По результатам рассмотрения апелляции на решения судов первой и второй инстанции Верховный суд Таиланда решил, что граждане Мьянмы, родившиеся в штатах Ракхайн Зо Лин и Вай Пхьо, являются виновными в двойном убийстве. Помимо этого, суд утвердил постановления судов первой и второй инстанции, который приговорил обвиняемых к смертной казни.

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Автор: Алла Ларионова
#суд #убийство #таиланд

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