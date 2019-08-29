Дальнему Востоку не хватает более четырех тысяч врачей
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в четверг, 29 августа, сообщил, что региону не хватает свыше тысячи машин скорой помощи и более четырех тысяч врачей. По его словам, проблемы в социальной сфере копились десятилетиями, поэтому сложно сразу выделить огромную сумму денег из федерального бюджета.
Дальнему Востоку нужны 112 детских садов и 891 фельдшерско-акушерских пунктов. Также необходимо капитально отремонтировать 480 школ, 388 объектов культуры и 1205 медицинских организаций, объяснил министр в интервью официальному журналу Восточного экономического форума.
«Дальнему Востоку нужно больше тысячи машин скорой помощи и 13 тысяч единиц нового медицинского оборудования», — добавил Козлов.
Опубликован журнал V Восточного экономического форума #ВЭФ2019 https://t.co/tuhafz69Il pic.twitter.com/NQlYmLQc5R— ВЭФ (@ru_forumvostok) 29 августа 2019 г.