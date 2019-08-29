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11:22   29 Августа 2019
Россия

Дальнему Востоку не хватает более четырех тысяч врачей

Дальнему Востоку не хватает более четырех тысяч врачей

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в четверг, 29 августа, сообщил, что региону не хватает свыше тысячи машин скорой помощи и более четырех тысяч врачей. По его словам, проблемы в социальной сфере копились десятилетиями, поэтому сложно сразу выделить огромную сумму денег из федерального бюджета​​​.

Дальнему Востоку нужны 112 детских садов и 891 фельдшерско-акушерских пунктов. Также необходимо капитально отремонтировать 480 школ, 388 объектов культуры и 1205 медицинских организаций, объяснил министр в интервью официальному журналу Восточного экономического форума.

«Дальнему Востоку нужно больше тысячи машин скорой помощи и 13 тысяч единиц нового медицинского оборудования», — добавил Козлов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#врачи #скорая помощь #дальний восток #козлов

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