Дальнему Востоку не хватает более четырех тысяч врачей

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в четверг, 29 августа, сообщил, что региону не хватает свыше тысячи машин скорой помощи и более четырех тысяч врачей. По его словам, проблемы в социальной сфере копились десятилетиями, поэтому сложно сразу выделить огромную сумму денег из федерального бюджета​​​.

Дальнему Востоку нужны 112 детских садов и 891 фельдшерско-акушерских пунктов. Также необходимо капитально отремонтировать 480 школ, 388 объектов культуры и 1205 медицинских организаций, объяснил министр в интервью официальному журналу Восточного экономического форума.