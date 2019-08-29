Около 60% россиян предпенсионного возраста не работают

Количество неработающих россиян предпенсионного возраста составляет 60%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо Пенсионного фонда России (ПФР) в Роструд в четверг, 29 августа.

По данным газеты, из 10,1 миллионов российский граждан официально трудоустроены 40%. Из них 1,8 миллиона мужчин от 56 до 60 лет и 2,2 миллиона женщин от 51 до 55 лет. Отмечается, что доля официальных работников выше у мужчин: 43% против 38% у женщин.

По данным пресс-службы& ПФР, из этих цифр выпадают служащие силового блока, включая военнослужащих, судей и других. Часть шести миллионов неработающих предпенсионеров закончили работать досрочно или уже не могут этого делать из-за проблем со здоровьем, пишет издание,

Ранее Госдума приняла закон об обеспечении права на алименты для предпенсионеров. На такую помощь могут претендовать нуждающиеся женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, которым исполнилось 60 лет. Правительство РФ включило в список госуслуг в МФЦ информирование россиян об отнесении их к категории предпенсионного возраста, что позволит своевременно узнавать о праве на получение налоговых льгот, соцзащиты и помощи.