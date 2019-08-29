Пассажирский теплоход сел на мель в ЯНАО

Теплоход «Метеор», на борту которого находятся 62 пассажира, сел на мель в Ямало-Ненецком автономно округе. Пострадавших нет. Об этом 29 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства.

По данным источника, судно «Метеор» выполняло рейс по маршруту Березово — Салехард — Мужи и обратно. Не доходя 40 километров до райцентра, оно село на мель. Однако видимость на участке была хорошая.

«На борту находилось 62 пассажира, пострадавших нет. Несколько человек получили незначительные ушибы, за помощью никто не обращался», — передает РИА Новости слова источника.

Представитель департамента отметил, что после 12:00 (по мск) пассажиры будут доставлены в Салехард на скоростном судне А-145, которое уже направлено к теплоходу. На борту «Метеора» на время ожидания организовано питание.

Источник агентства добавил, что комиссия с представителями компании-перевозчика уже выехала для выяснения причин случившегося.