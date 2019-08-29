Учителя одной из школ Екатеринбурга массово уволились
Десять учителей уволились за лето из гимназии №108 в Екатеринбурге. Директор учебного заведения уже нашла им замену.
Заявления по собственному желанию написали пять педагогов младшего звена и еще пять — старшего и среднего. О своем уходе они заранее уведомили руководство. Некоторые из них уволились по семейным обстоятельствам, некоторые перешли в другие школы на более высокие должности.
Руководитель департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева признала, что в Екатеринбурге остро стоит вопрос о нехватке кадров в школах. Особенно не хватает учителей иностранных языков, русского и математики.
«На самом деле мы на этапе смены поколений, каждый год порядка 300 молодых специалистов приходят в систему образования, мы работаем над увеличением количества педагогов. Понятно, что проблему мы видим и она на всех уровнях изучается», — отметила она.