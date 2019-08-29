Учителя одной из школ Екатеринбурга массово уволились

Десять учителей уволились за лето из гимназии №108 в Екатеринбурге. Директор учебного заведения уже нашла им замену.

Заявления по собственному желанию написали пять педагогов младшего звена и еще пять — старшего и среднего. О своем уходе они заранее уведомили руководство. Некоторые из них уволились по семейным обстоятельствам, некоторые перешли в другие школы на более высокие должности.

Руководитель департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева признала, что в Екатеринбурге остро стоит вопрос о нехватке кадров в школах. Особенно не хватает учителей иностранных языков, русского и математики.